После «Романса о влюбленных» стал звездой. К юбилею народного артиста Евгения Киндинова

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту РСФСР, талантливому актеру театра и кино Евгению Киндинову сегодня исполняется 80 лет.
Родился Евгений Арсеньевич 24 мая 1945 года в Москве. В детстве он не помышлял о профессии актера. Мальчик очень любил географию, собирал марки и мечтал стать путешественником. Однако по настоянию старшей сестры пришел в театральный кружок при Доме пионеров и неожиданно для себя увлекся театром.
В 1967 году Киндинов успешно окончил Школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТе и был принят в его труппу. Еще во время учебы Евгений познакомился со своей будущей женой — Галиной, с которой и не расстается с тех пор.
Первой серьезной проверкой Киндинова в театре стала роль Васьки Пепла в спектакле «На дне». Затем была роль Матроса в спектакле «Кремлевские куранты». Одновременно Евгений выходил в других спектаклях в массовке. В «Трех сестрах» актер был тринадцатым офицером, а в первом акте за кулисами свистел соловьем. Он с удовольствием брался за любые роли и не видел ничего зазорного в этом для себя.
В кино Евгений Киндинов дебютировал в 1968 году, появившись на экране в массовке в фильме «Мертвый сезон». В том же году он снялся и в своей первой главной роли в драме Маноса Захариаса «Каратель». Спустя два года Киндинов сыграл молодого врача-рентгенолога Женю в мелодраме Петра Тодоровского «Городской романс». Потом были роли в мелодрамах «Молодые» и «По собственному желанию», фильме-сказке «Весенняя сказка» и других картинах. Постепенно Евгений Киндинов становился известным актером.
Однако настоящий успех его ждал после выхода фильма Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных». В 1974 году фильм собрал миллионы зрителей, заняв в прокате десятое место, и завоевал приз «Хрустальный глобус» на Международном кинофестивале в Карловых Варах. Актеру же картина принесла всенародную известность. Восторженные поклонницы заваливали его письмами и ждали у театра и дома, мечтая о встрече. На следующий год после премьеры фильма фотография Киндинова украсила обложку журнала «Советский экран».
В 1970-е годы Евгений Арсеньевич был одним из самых популярных молодых актеров. Зрители с удовольствием смотрели фильмы с его участием. Высокий, мужественный, темпераментный, с красивым выразительным лицом, он сразу же приковывал к себе внимание.
В 1970−80-х годах Евгений Киндинов снялся в таких известных фильмах, как «Золотая мина», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Возвращение резидента», «Приключения принца Флоризеля», «Колье Шарлотты». Вместе с женой Галиной он сыграл в четырехсерийном телефильме Владимира Довганя «Талант».
С середины 1980-х годов Киндинов стал реже сниматься в кино. Актер тогда сильно переживал по этому поводу и в результате нашел спасение в театре. Он был задействован во всех главных постановках МХАТа: от «Кабалы святош» и «Горе от ума» до «Нового американца» и «Рождественских грез». Помимо этого, Евгений Киндинов начал сотрудничать и с театром под руководством Олега Табакова, где его можно было увидеть в спектаклях «Последние», «На всякого мудреца довольно простоты» и «Синхрон». Также актер занимался озвучиванием, например, мультсериалов «Роботек», «Спиди-гонщик» и «Алладин».
В 2004 году Киндинов появился на экране в сериале «Дети Арбата», а через год — в исторической мелодраме «Адъютанты любви». В 2004 году актер сыграл одну из главных ролей в спектакле «Дуэль для слабых созданий». Постановка пользовалась большим успехом вплоть до 2019 года.
В 2008 году Евгений Арсеньевич сыграл небольшую роль в мини-сериале «Казаки-разбойники». В последний раз он появился на экране в 2013 году, снявшись в 3-м сезоне сериала «Склифосовский».
В 2023 году Киндинов вышел на сцену МХТ имени А. П. Чехова в новой роли в спектакле «Третий звонок, господа!», который был приурочен к 90-летию его коллеги народного артиста РСФСР Станислава Любшина.
Творчество Евгения Киндинова было неоднократно отмечено наградами, среди которых ордена «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней. В 1989 году актер был удостоен почетного звания народного артиста РСФСР.
30 мая на Малой сцене МХТ имени А. П. Чехова пройдет вечер из цикла «Мхатовские пятницы», приуроченный к юбилею народного артиста РСФСР Евгения Арсеньевича Киндинова. -0-