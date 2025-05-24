После «Романса о влюбленных» стал звездой. К юбилею народного артиста Евгения Киндинова

С середины 1980-х годов Киндинов стал реже сниматься в кино. Актер тогда сильно переживал по этому поводу и в результате нашел спасение в театре. Он был задействован во всех главных постановках МХАТа: от «Кабалы святош» и «Горе от ума» до «Нового американца» и «Рождественских грез». Помимо этого, Евгений Киндинов начал сотрудничать и с театром под руководством Олега Табакова, где его можно было увидеть в спектаклях «Последние», «На всякого мудреца довольно простоты» и «Синхрон». Также актер занимался озвучиванием, например, мультсериалов «Роботек», «Спиди-гонщик» и «Алладин».