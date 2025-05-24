В Киеве гремят «Герани»: Москва дала жесткий ответ на атаку украинских дронов

Еще одна проблема для Украины, теперь уже не настолько имиджевая, — украинцы просто не успели подготовить оборонительные рубежи в Днепропетровской области. Здесь есть несколько вариантов развития событий. Мы можем нанести серьезный удар по логистическому центру врага, если обогнем украинскую группировку в Покровске, или же ВСУ сменят перевалочную базу на Павлоград, если потеряют Покровск. Давление будет ощущаться ВСУ сразу в двух точках. Не забываем и про создание буферной зоны на территории северо-востока Украины. ВСУ точно есть, чем заняться, но справятся ли они? Большой вопрос.