Российская армия может похвастаться большим успехом — прорван важный рубеж. Помимо хороших новостей из Днепропетровской области, известно, что и Киеву успело достаться после ударов «Геранями», сообщает «Царьград».
Серьезное продвижение.
Еще с начала года наши бойцы делали все возможное, чтобы выйти к границам Днепропетровской области. К середине января было известно о вылазках на данную территорию, однако, о масштабном заходе на нее на тот момент речи не шло.
При этом ходило множество разговоров о том, что мы вот-вот продвинемся в этом направлении. Так и получилось, правда, чуть позже. А западные СМИ вовсю считали оставшиеся километры, которые оставались перед российской армией.
В середине прошлой неделе появились сообщения о том, что знаковый рубеж практически прорван, в соцсетях даже начали всплывать фото с российскими военными в данной точке. При этом Юрий Подоляка сообщил, что добравшиеся военные попали под обстрел противника. Однако слова Подоляки опроверг Владимир Соловьев, российский телеведущий. В своем блоге журналист рассказал, что военные живы и остаются на связи.
Военкор тем временем уже 22 мая сообщал о выходе наших бойцов к Днепропетровской области. «Теперь уже по-настоящему. И естественно, в другом месте и без пиара, потому что там он не совсем уместен. Но всё та же 90-я танковая дивизия», — сообщил Подоляка.
Почему это важно.
Для украинской администрации выход российских войск на данную территорию — серьезная проблема и большой удар. Не в последнюю очередь, речь идет об имидже ВСУ в медийном пространстве на Западе. Как только европейские политики заметят, что ВСУ не способны держать оборону, Зеленскому выскажут все и, вероятно, не выделят помощь его неэффективной армии.
Еще одна проблема для Украины, теперь уже не настолько имиджевая, — украинцы просто не успели подготовить оборонительные рубежи в Днепропетровской области. Здесь есть несколько вариантов развития событий. Мы можем нанести серьезный удар по логистическому центру врага, если обогнем украинскую группировку в Покровске, или же ВСУ сменят перевалочную базу на Павлоград, если потеряют Покровск. Давление будет ощущаться ВСУ сразу в двух точках. Не забываем и про создание буферной зоны на территории северо-востока Украины. ВСУ точно есть, чем заняться, но справятся ли они? Большой вопрос.
А что в Киеве?
«Герани» шумят над Киевом, что является нашим ответом на массированные атаки дронов со стороны Украины. По военным объектам будет нанесен мощный удар и в Киеве это прекрасно понимают. Телеграм-канал «Военный обозреватель» сообщает о множественных взрывах и нескончаемых сиренах в столице Украины. Помимо прочего, Москва дает четкий сигнал не только Зеленскому, который все еще пытается сорвать очередные переговоры, но и британцам, оказывающим Украине серьезную поддержку в военном плане.