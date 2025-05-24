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Юрий Лысенко уйдёт с поста мэра Новочеркасска на фоне уголовного дела

Соответствующие документы опубликованы на портале городской Думы.

Источник: Аргументы и факты

Задержанный по подозрению в коррупционном преступлении Юрий Лысенко уйдёт с поста главы Новочеркасска на фоне расследования уголовного дела. Проект решения размещён на портале городской Думы.

Юрий Лысенко уйдёт с должности по собственному желанию. С 30 мая временно исполнять полномочия главы будет Виктор Синюгин.

«Прекратить досрочно 30 мая 2025 года исполнение полномочий главы администрации города Новочеркасска, осуществляемых на основе контракта от 11 декабря 2020 года, с главой администрации города Новочеркасска Лысенко Юрием Евгеньевичем», — говорится в документе.

Напомним, чиновника задержали вечером 13 мая. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).