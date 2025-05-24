Юрий Лысенко уйдёт с поста мэра Новочеркасска на фоне уголовного дела

«Прекратить досрочно 30 мая 2025 года исполнение полномочий главы администрации города Новочеркасска, осуществляемых на основе контракта от 11 декабря 2020 года, с главой администрации города Новочеркасска Лысенко Юрием Евгеньевичем», — говорится в документе.