Юрий Лысенко уйдёт с поста мэра Новочеркасска на фоне уголовного дела

Задержанный по подозрению в коррупционном преступлении Юрий Лысенко уйдёт с поста главы Новочеркасска на фоне расследования уголовного дела. Проект решения размещён на портале городской Думы.
Юрий Лысенко уйдёт с должности по собственному желанию. С 30 мая временно исполнять полномочия главы будет Виктор Синюгин.
«Прекратить досрочно 30 мая 2025 года исполнение полномочий главы администрации города Новочеркасска, осуществляемых на основе контракта от 11 декабря 2020 года, с главой администрации города Новочеркасска Лысенко Юрием Евгеньевичем», — говорится в документе.
Напомним, чиновника задержали вечером 13 мая. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).