Александр Гусев поздравил «Комсомольскую правду» с 100-летием

Он также отметил, что в современных условиях газета сохранила свой уникальный стиль и по-прежнему занимается настоящей журналистикой. На её страницах по-прежнему присутствует острая публицистика, а радио и интернет-портал издания уверенно идут в ногу со временем. Всё это стало возможным благодаря труду и таланту коллектива, а также умению чувствовать и понимать читателя.