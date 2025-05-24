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Александр Гусев поздравил «Комсомольскую правду» с 100-летием

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил коллектив «Комсомольской правды» с 100-летием со дня выхода первого номера.

Источник: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Он отметил, что этот юбилей — показатель высокого качества издания. Несмотря на многолетнюю историю, «Комсомолка» остаётся символом молодости для многих поколений жителей страны. Газета всегда писала о тех, кто активно включался в решение сложных задач: участвовал в крупных стройках, служил Родине, обеспечивал исполнение важных государственных решений и заботился о природе.

Александр Гусев подчеркнул, что «Комсомольская правда» всегда отличалась свежими идеями и талантливыми авторами, среди которых были и известные земляки, в частности, Василий Песков.

Он также отметил, что в современных условиях газета сохранила свой уникальный стиль и по-прежнему занимается настоящей журналистикой. На её страницах по-прежнему присутствует острая публицистика, а радио и интернет-портал издания уверенно идут в ногу со временем. Всё это стало возможным благодаря труду и таланту коллектива, а также умению чувствовать и понимать читателя.

Губернатор пожелал коллективу «Комсомольской правды» продолжать работать с полной отдачей, открытым сердцем, юношеским задором и искренним стремлением приносить пользу Отечеству, а также вдохновения и успехов в новом творческом веке.