Рабочая суббота у Президента. Лукашенко на Полесье ознакомится с производством и использованием пеллет

«В свое время я поручил построить несколько заводов по производству пеллет. Хлама, мусора в лесу море. Измельчить все, переработать и сделать гранулы для того, чтобы отапливать помещение. Начали делать. Попали под санкции. Охают: “Некому продать!” Не надо продавать, давайте будем использовать у себя. Котлы сделали, — сказал глава государства. — Щепа, пеллеты вместо природного газа и нефти, нефтепродуктов. Посмотрим, как модернизировалось обычное в провинции предприятие и какую продукцию выпускает. Это тоже наша перспектива — переработка этих древесных отходов. Их море в лесу. И тут будет жим очень серьезный. Людям какая разница, откуда тепло поступит. А мы сжигаем то, что у нас пропадает, и имеем от этого эффект и пользу».