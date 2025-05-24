«Это наша перспектива». Лукашенко о производстве пеллет и использовании местных видов топлива

24 мая, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Производство древесных топливных пеллет и более широкое использование местных видов топлива для Беларуси является перспективным направлением. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил во время посещения пеллетного производства в Лясковичах Петриковского района, передает корреспондент БЕЛТА.
«Вот это все — горы отходов (древесных. — Прим. БЕЛТА) — должны быть переработаны. И мы будем осуществлять жестокий жим по поводу внедрения этого котлового хозяйства. Это будет в приоритете. И потом, куда девать эти отходы? Надо переработать в гранулы. И это наша перспектива, — подчеркнул белорусский лидер. — Это же золото. Мы ходим, топчем его ногами, эти горы складируем. Надо это все переработать и пустить в дело. Это перспектива».
Александр Лукашенко отметил, что это и альтернатива использованию природного газа.
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