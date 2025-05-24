«Это наша перспектива». Лукашенко о производстве пеллет и использовании местных видов топлива

«Вот это все — горы отходов (древесных. — Прим. БЕЛТА) — должны быть переработаны. И мы будем осуществлять жестокий жим по поводу внедрения этого котлового хозяйства. Это будет в приоритете. И потом, куда девать эти отходы? Надо переработать в гранулы. И это наша перспектива, — подчеркнул белорусский лидер. — Это же золото. Мы ходим, топчем его ногами, эти горы складируем. Надо это все переработать и пустить в дело. Это перспектива».