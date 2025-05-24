Денис Паслер поручил исправить проблемы с теплом и водой в Североуральске

«Поставил задачу — оперативно завершить разработку проектной документации для того, чтобы мы могли посмотреть и оценить его эффективность. В июле вновь соберу коллег, проверю, как выполнены поручения. Очевидно, что сразу все проблемы решить не получится. Необходимо расставить приоритеты, определить подходы и основные этапы работы», — отметил Денис Паслер.
По его словам, для Североуральска будут выделены средства на подготовку центральной котельной к следующему отопительному сезону. Он подчеркнул, что сейчас разрабатывается новый проект источника питьевой воды на базе Вагранского месторождения.
По данным департамента информационной политики Свердловской области, на ремонт водопроводных сетей направлено 48,2 млн руб., в том числе 26,3 млн руб. из федерального бюджета.