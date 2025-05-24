Денис Паслер поручил исправить проблемы с теплом и водой в Североуральске

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил проверить работу системы теплоснабжения и водопроводных сетей в Североуральске для подготовки плана модернизации. Как он сообщил в своем Telegram-канале, муниципалитет не достигает готовности к отопительному сезону последние десять лет, а вода «далека от надлежащего качества».