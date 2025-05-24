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«У наших детей может газа не быть, дешевого». Лукашенко предупредил, что у детей белорусов может не быть дешевого газа

Лукашенко предупредил, что у детей белорусов может не быть дешевого газа.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что у детей белорусов может не быть дешевого газа. Соответствующее заявление он, как передает телеграм-канал «Пул Первого», сделал в субботу, 24 мая 2025 года, посещая деревообрабатывающий комплекс «Лясковичи» Национального парка «Припятский», который находится в Петриковском районе Гомельской области.

Отметим, что предприятие осуществляет полный цикл производства топливных гранул.

— У наших детей может газа не быть, дешевого, — отметил Лукашенко.

Говоря о перспективах и значении производства пеллет, он отметил:

— Надо все переработать и где только можно отапливать помещения.

Помимо этого, Лукашенко констатировал, что Беларуси выгодно и рентабельно продавать пеллеты.

— Надо смотреть вокруг. Санкции не вечны, но работать надо и сейчас, — приводит слова Лукашенко названный источник.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко обратился к Патриарху Кириллу (читать далее вот тут).