«У наших детей может газа не быть, дешевого». Лукашенко предупредил, что у детей белорусов может не быть дешевого газа

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что у детей белорусов может не быть дешевого газа. Соответствующее заявление он, как передает телеграм-канал «Пул Первого», сделал в субботу, 24 мая 2025 года, посещая деревообрабатывающий комплекс «Лясковичи» Национального парка «Припятский», который находится в Петриковском районе Гомельской области.