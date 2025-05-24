«У наших детей может газа не быть, дешевого». Лукашенко предупредил, что у детей белорусов может не быть дешевого газа

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что у детей белорусов может не быть дешевого газа. Соответствующее заявление он, как передает телеграм-канал «Пул Первого», сделал в субботу, 24 мая 2025 года, посещая деревообрабатывающий комплекс «Лясковичи» Национального парка «Припятский», который находится в Петриковском районе Гомельской области.
Отметим, что предприятие осуществляет полный цикл производства топливных гранул.
— У наших детей может газа не быть, дешевого, — отметил Лукашенко.
Говоря о перспективах и значении производства пеллет, он отметил:
— Надо все переработать и где только можно отапливать помещения.
Помимо этого, Лукашенко констатировал, что Беларуси выгодно и рентабельно продавать пеллеты.
— Надо смотреть вокруг. Санкции не вечны, но работать надо и сейчас, — приводит слова Лукашенко названный источник.
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