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Когда в белорусскую армию поступят истребители Су-30СМ2, рассказал министр обороны

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Буквально на следующей неделе в белорусскую армию поступят на вооружение современнейшие самолеты Су-30СМ2. Об этом журналистам заявил министр обороны Виктор Хренин после торжественной церемонии принятия военной присяги военнослужащими нового пополнения в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил министр обороны, в белорусские Вооруженные Силы активно поступают новые образцы техники.

Хренин на церемонии принятия военной присяги: в ВС созданы оптимальные условия для службы.

«К слову, буквально на следующей неделе нам поступят на вооружение современнейшие самолеты Су-30СМ2», — сказал Виктор Хренин. Министр обороны подчеркнул, что самолеты модернизированы с учетом опыта специальной военной операции.

Среди других образцов техники Виктор Хренин назвал вертолеты Ми-35, БТР-82А и другое. Речь в том числе идет о технике по направлениям радиоэлектронной борьбы, беспилотных авиационных комплексов.

«Все это нашим новобранцам предстоит изучить и научиться применять», — добавил глава военного ведомства.