Когда в белорусскую армию поступят истребители Су-30СМ2, рассказал министр обороны

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Буквально на следующей неделе в белорусскую армию поступят на вооружение современнейшие самолеты Су-30СМ2. Об этом журналистам заявил министр обороны Виктор Хренин после торжественной церемонии принятия военной присяги военнослужащими нового пополнения в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре, передает корреспондент БЕЛТА.