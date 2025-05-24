МИД проиграл иск спикеру Гагаузии: суд вернул Дмитрию Константинову дипломатический паспорт

В апреле 2024 года, когда спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов собирался выехать за рубеж, пограничная полиция сняла его с рейса и изъяла паспорт под предлогом его «недействительности». Ни письменных объяснений, ни официальных уведомлений не последовало.
«Обыск был унизительным. Я показал все документы, всё было в порядке. А потом — просто забрали. Без слов. Без права на возражение», — рассказывал тогда Константинов.
МИД Молдовы заявил, что документ «утратил силу», но при этом не представил ни одного основания или подтверждения аннулирования. Константинов попытался решить ситуацию в административном порядке — без скандалов и публичных заявлений. Но, как признаёт сам политик, «ответом была тишина». Пришлось идти в суд.
Теперь суд признал действия властей незаконными, обязал Министерство иностранных дел вернуть паспорт.
«Это важное решение не только для меня, но и для всех, кто верит в справедливость. Попытка давления через изъятие паспорта — это не просто ошибка, это подрыв доверия к государству», — прокомментировал Дмитрий Константинов.
Решение суда в его пользу можно считать прецедентом — напоминанием, что дипломатический паспорт не может быть использован как инструмент политического наказания. Особенно если его обладатель — законно избранный представитель автономной власти.