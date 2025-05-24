В Таиланде упал полицейский вертолет, погибли три человека

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли из-за падения полицейского вертолета в Таиланде. Инцидент произошел в провинции Прачуапкхирикхан, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Matichon.
По предварительной информации, один человек выпрыгнул с парашютом и таким образом успел спастись. Вертолет упал в лесистой местности и разбился. На опубликованных изданием снимках видны горящие обломки воздушного транспорта.
Очевидцы утверждают, что взрыв был слышен прежде, чем вертолет потерпел крушение. Следствие устанавливает причины авиакатастрофы. -0-