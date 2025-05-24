Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил одиннадцатиклассников с последним звонком.
В субботу, 24 мая, в школах Северной столицы звучит последний звонок для 27 тысяч петербургских одиннадцатиклассников. В связи с этим глава города обратился к выпускникам с теплыми словами.
"Сегодня в Петербурге мы создаем все условия для разностороннего развития наших детей. Оборудуем школы специализированными лабораториями для занятий естественными науками, помогаем найти себя — определиться с будущей профессией. Результаты этой работы видны в успехах ребят. 324 юных петербуржца стали обладателями дипломов победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.
Впереди — экзамены, получение аттестатов и медалей, поступление в вузы. Желаю всем выпускникам удачи, веры в себя и успехов на жизненном пути. Петербургу нужны ваши талантливые головы и крепкие руки!".
К 2025 году в Северной столице ликвидирован дефицит образовательных учреждений, введены 106 школ и 220 детских садов. Открыты 40 центров цифрового и технического образования — 7 Кванториумов, 27 Инфинити и 6 IT-кубов.
Городские школы оборудуются специализированными лабораториями для занятий естественными науками. Юные жители города на Неве регулярно становятся призерами главного в России чемпионата профессионального мастерства — «Профессионалы». Юниорская сборная Петербурга приняла участие в 100 компетенциях этого профессионального соревновательного марафона.
В 2024/2025 учебном году список специальностей в проекте «Моя профессия» был значительно расширен — с 7 до 23-х. Ребята осваивают практические навыки востребованных специальностей и получают вместе с аттестатом документ о первой профессии. С начала реализации программы выдано 3 261 свидетельство. В следующем учебном году планируется увеличить количество направлений профподготовки вырастет с 23 до 32.
В пятницу, 23 мая, по всей стране началась государственная итоговая аттестация. Петербург стал единственным регионом России, в котором 61% выпускников 11-х классов выбрали профильную математику. В среднем этот профиль в нашей стране выбирают менее 50% выпускников.
Александр Беглов подчеркнул, что такие результаты говорят о развитии сильной математической школы в Петербурге. Он отметил, что рост интереса к этой науке у ребят связан с большой профориентационной работой, которая сегодня проводится в школах, а также с расширением программ технической и естественнонаучной направленности в дополнительном образовании.
Об этом свидетельствует то, что в 2024 году в Петербурге открылись центры математического образования, работающие по программам лидера математического образования — Президентского физико-математического лицея № 239. Пока они действуют в пяти районах, однако в будущем власти хотят распространить эту практику на все районы Петербурга.
Губернатор также обратился к педагогам и поблагодарил их за упорный труд. Он добавил, что они без остатка отдают себя подрастающему поколению и воспитывают достойных граждан страны.
«Достижения петербургских учителей отмечены на высоком уровне. Последний Большой хрустальный пеликан — символ главного педагогического конкурса Всероссийского конкурса “Учитель года России” — завоеван представителем нашего города. Абсолютным победителем конкурса стал учитель физики Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес», — напомнил Александр Беглов.
Градоначальник отметил, что в год 80-летия Великой Победы тысячи петербургских школьников стали участниками вахт памяти, конкурсов, концертов, театральных постановок и исследований, посвященных героям Великой Отечественной войны, проявили себя в волонтерском и поисковом движении. Это прежде всего участие в таких проектах как «Вахта Памяти», «Памяти павших будьте достойны», «Пост № 1». В образовательных учреждениях открыто 519 Парт героев.
Ранее Александр Беглов подписал указ, согласно которому больше половины школьников в 2025/2026 году смогут получить бесплатное горячее питание.