Александр Беглов поздравил одиннадцатиклассников с Последним звонком

Александр Беглов подчеркнул, что такие результаты говорят о развитии сильной математической школы в Петербурге. Он отметил, что рост интереса к этой науке у ребят связан с большой профориентационной работой, которая сегодня проводится в школах, а также с расширением программ технической и естественнонаучной направленности в дополнительном образовании.