Захарова: арест Дурова был нужен Макрону для управления выборами в Румынии

18 мая основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер отказался выполнять просьбу «одной из западноевропейских стран» заблокировать каналы румынских консерваторов в преддверии выборов. Он опубликовал запись в X, где уточнил, что с такой просьбой весной этого года к нему обратился начальник французского Главного управления внешней разведки Николя Лернер. В разведывательном ведомстве Франции подтвердили, что «были вынуждены несколько раз за последние годы напрямую связываться с Павлом Дуровым, чтобы напоминать ему об ответственности его компании за предотвращение угроз терроризма и детской порнографии», однако оно «решительно опровергает утверждения о том, что в этих случаях поступали просьбы о запрете аккаунтов в связи с каким-либо избирательным процессом». Позднее Дуров заявил, что готов дать показания по поводу предположительного внешнего вмешательства в выборы президента Румынии. По его словам, французская разведка интересовалась IP-адресами граждан Румынии, Молдавии и Украины под видом борьбы с терроризмом и детской порнографией.