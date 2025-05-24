Мозамбик начал расследование после обстрела российского судна у своих берегов

По данным журналистов, огонь вели, предположительно, исламисты. Они атаковали «Атлантиду», передвигаясь на двух быстроходных катерах, но не смогли преследовать судно, взявшее курс в сторону от берега. Источники Mozambique Times в службах безопасности Мозамбика отметили, что повстанцы открыли огонь по «Атлантиде», несмотря на то, что они четко понимали: это иностранное научно-исследовательское судно.