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Губернатор Кубани посетил линейку в Тимашевском казачьем кадетском корпусе

Кондратьев посетил линейку в Тимашевском казачьем кадетском корпусе.

Источник: соцсети

В своем telegram-канале губернатор рассказал, что поздравил выпускников Тимашевского казачьего кадетского корпуса имени Героя России Евгения Остапенко.

«С тимашевскими казачатами мы встречались недавно, когда открывали мемориальную доску и присваивали имя знаменитого выпускника. Он мог связать свою жизнь с любой профессией, но выбрал служение Родине. Как и Евгений, многие выпускники становятся защитниками Родины. В этом и предназначение таких корпусов — воспитывать патриотов. Буквально уже завтра сегодняшние мальчишки будут принимать первые самостоятельные, взрослые решения. Не сомневаюсь, они сделают правильный выбор и станут успешными», — написал губернатор, пожелав выпускникам верить в себя.

Напомним, в этом году последний звонок прозвенит для 104 тысяч школьников края.