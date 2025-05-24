Губернатор Кубани посетил линейку в Тимашевском казачьем кадетском корпусе

«С тимашевскими казачатами мы встречались недавно, когда открывали мемориальную доску и присваивали имя знаменитого выпускника. Он мог связать свою жизнь с любой профессией, но выбрал служение Родине. Как и Евгений, многие выпускники становятся защитниками Родины. В этом и предназначение таких корпусов — воспитывать патриотов. Буквально уже завтра сегодняшние мальчишки будут принимать первые самостоятельные, взрослые решения. Не сомневаюсь, они сделают правильный выбор и станут успешными», — написал губернатор, пожелав выпускникам верить в себя.