Лукашенко: надо ускоряться минимум в два раза

24 мая, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Надо ускоряться минимум в два раза, чтобы не отстать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Петриковский район, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко в Лясковичах после ознакомления с производством и использованием древесных пеллет приехал на местный молочно-товарный комплекс. Речь о ходе модернизации МТК «Лясковичи» ОАО «Агро-Лясковичи» по примеру передового опыта ОАО «Парохонское».
«Это наша перспектива». Лукашенко о производстве пеллет и использовании местных видов топлива.
Президент вспомнил, что впервые приехал сюда 27−28 лет тому назад. «Это моя молодость. Моя судьба», — сказал он.
Времена тогда были непростые, а в этих местах еще хотели образовать Полесскую народную республику. «Движение было такое, очумелых было много», — заметил Президент.
Александр Лукашенко приехал тогда пообщаться с местным населением, чтобы убедить, что Полесье не может существовать и развиваться само по себе.
Глава государства вспомнил, как тогда ему предложили вместе покосить траву, что он прекрасно умеет делать. И местное население тогда поддержало Александра Лукашенко, увидев, что это свой человек.
«Гэна наш! Я эти два слова запомнил навсегда. Это было за Припятью», — сказал Президент.
Александру Лукашенко подробно доложили о планах модернизации МТК, и он поручил ускориться с реализацией намеченного. «Ребята, надо ускоряться в два раза, если хотим выжить. Не ускоримся — будем телепаться в хвосте. Мы все производим, что производит весь мир. Конкуренция бешеная. Поэтому надо ускоряться минимум в два раза», — добавил он.
Глава государства отвел срок до нового года и намерен потом лично проинспектировать результат.
«Мобилизовывай людей и запомни: кадры сегодня — это дисциплина. Железная должна быть дисциплина. Потому что мы же хотим по технологии работать и что-то получить, — поручил глава государства. — Давайте без волокиты. К новому году здесь должно быть (реализовано намеченное. — Прим. БЕЛТА)».
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