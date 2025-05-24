Лукашенко: надо ускоряться минимум в два раза

Александру Лукашенко подробно доложили о планах модернизации МТК, и он поручил ускориться с реализацией намеченного. «Ребята, надо ускоряться в два раза, если хотим выжить. Не ускоримся — будем телепаться в хвосте. Мы все производим, что производит весь мир. Конкуренция бешеная. Поэтому надо ускоряться минимум в два раза», — добавил он.