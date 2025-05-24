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Волгоградский губернатор поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летним юбилеем

Глава региона Андрей Бочаров отметил значительный вклад газеты в освещение жизни страны и сохранение исторического наследия.

24 мая губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил поздравительное обращение в адрес редакции газеты «Комсомольская правда» по случаю ее столетия. В своем послании глава региона подчеркнул исключительную роль издания в жизни страны на протяжении вот уже ста лет.

«На протяжении целого века “Комсомолка” была и остается одной из самых востребованных и популярных газет нашей большой страны», — подчеркнул глава региона.

Андрей Бочаров особо отметил оперативность и качество новостей, широкий охват тем, узнаваемый стиль журналистов разных поколений, а также успешную реализацию множества творческих и общественных проектов. По его словам, все это позволило газете завоевать всенародную любовь миллионов читателей.

«И сегодня в своих репортажах, статьях и редакционных материалах вы пишете уникальную летопись уже современной России, уделяя особое внимание сохранению бесценного исторического наследия нашей страны», — отметил губернатор.

Андрей Бочаров выразил благодарность журналистам и сотрудникам издательского дома «Комсомольская правда» за их труд, творчество и талант, пожелав им новых успехов и достижений во благо страны. Столетний юбилей «Комсомольской правды» — это значимое событие не только для медиа-сферы, но и для всей страны, ведь газета стала неотъемлемой частью истории России.