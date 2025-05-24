Волгоградский губернатор поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летним юбилеем

Андрей Бочаров выразил благодарность журналистам и сотрудникам издательского дома «Комсомольская правда» за их труд, творчество и талант, пожелав им новых успехов и достижений во благо страны. Столетний юбилей «Комсомольской правды» — это значимое событие не только для медиа-сферы, но и для всей страны, ведь газета стала неотъемлемой частью истории России.