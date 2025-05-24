Путин указал на варварское отношение к русской культуре за рубежом

«Мы наблюдаем не просто нападки на Россию, а какое-то варварское отношение к нашей культуре даже как к части мировой культуры. Такого мы давно не видели. Это не делает чести тем, кто этим занимается, но в этих условиях поддержание русской культуры и русского языка приобретает особое значение, и ваш вклад в эту работу, конечно, неоценим», — сказал Путин.