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Путин указал на варварское отношение к русской культуре за рубежом

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Представители зарубежных стран порой по-варварски относятся к русской культуре, но это не делает им чести. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с патриархом Кириллом по случаю Дня тезоименитства.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент поблагодарил главу РЦП за поддержку русского языка и культуры.

Также лидер РФ подчеркнул развитие взаимоотношений с соотечественниками за рубежом при патриархе Кирилле. Как указал Путин, это особенно важно в сегодняшних условиях.

«Мы наблюдаем не просто нападки на Россию, а какое-то варварское отношение к нашей культуре даже как к части мировой культуры. Такого мы давно не видели. Это не делает чести тем, кто этим занимается, но в этих условиях поддержание русской культуры и русского языка приобретает особое значение, и ваш вклад в эту работу, конечно, неоценим», — сказал Путин.