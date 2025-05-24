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Рустам Минниханов попробовал силы в традиционных русских играх на празднике Каравон

На праздновании русского народного праздника Каравон Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в традиционных русских играх. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

Источник: соцсети

Минниханов продемонстрировал свои силы в конкурсах, которые были возрождены в республике по его поручению.

«На Каравоне Рустам Минниханов пробует силы в традиционных русских играх! В свое время именно по поручению Раиса Республики их начали возрождать», — отметила Галимова.

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что Каравон отражает глубину и красоту русской традиционной культуры. Он подчеркнул, что старинный обряд создает ощущение связи с наследием предков, а хороводы села Никольское имеют особое значение. Минниханов также добавил, что Каравон показывает важность исконных ценностей, таких как вера, доброжелательность и взаимоуважение.