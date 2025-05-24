Рустам Минниханов попробовал силы в традиционных русских играх на празднике Каравон

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что Каравон отражает глубину и красоту русской традиционной культуры. Он подчеркнул, что старинный обряд создает ощущение связи с наследием предков, а хороводы села Никольское имеют особое значение. Минниханов также добавил, что Каравон показывает важность исконных ценностей, таких как вера, доброжелательность и взаимоуважение.