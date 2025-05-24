Дебаты под прицелом. Как Тшасковский и Навроцкий пытаются переманить избирателей перед вторым туром

Ян Хартман для журнала Polytica пишет: «Бывают дебаты, которые решают исход выборов. Были ли пятничные дебаты между двумя кандидатами в президенты одними из них? Скорее всего. Потому что на этот раз Рафал Тшасковский, как говорят на грубом языке публичной разновидности общественной жизни, “раздавил” Кароля Навроцкого. Точнее — снова прибегая к этому языку — Навроцкий “совершил самоуничтожение”. Язык наиболее подходящий, потому что Кароль Навроцкий сделал все возможное, чтобы его происхождение не было забыто. Такого праздника мерзости, насмешек, клеветы и откровенного хамства многие из нас, пожалуй, не ожидали. Высказывания Навроцкого состояли в основном из лжи, искажений, клеветы, издевательств и хамского опровержения того, что он услышал от своего оппонента, и все это сопровождалось искусственными агрессивными ухмылками, нервным ерзаньем и скрещиванием ног».