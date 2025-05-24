Дебаты под прицелом. Как Тшасковский и Навроцкий пытаются переманить избирателей перед вторым туром

В пятницу, 23 мая, состоялись дебаты между кандидатами в президенты Польши Рафалом Тшасковским и Каролем Навроцким. Второй тур выборов, который определит, кто станет президентом, состоится 1 июня, поэтому кандидаты делают все возможное, чтобы привлечь на свою сторону электорат, который пока не определился. Ведь именно от них будет зависеть, кто победит на выборах.
Рафал Тшасковский, нынешний мэр Варшавы, — кандидат от «Гражданской платформы» (ГП), лидером которой является Дональд Туск. В двух словах это можно назвать пробрюссельским вариантом. С другой стороны — Кароль Навроцкий, глава Института национальной памяти, теоретически является беспартийным кандидатом, но на самом деле его поддерживает партия «Право и справедливость» (ПиС), возглавляемая Ярославом Качиньским. ПиС в последнее время совершила политический поворот в сторону администрации Трампа и партий в ЕС, которые можно назвать евроскептическими. Ощутимо основной нагрузкой для ПиС является фигура Матеуша Моравецкого, политика, который долгое время занимал пост премьер-министра. Он подписал ряд соглашений, соответствующих направлению политики Брюсселя, которые были восприняты значительной частью польской общественности как предательство национальных интересов. Речь идет, например, о миграционном пакте или актах, касающихся так называемого зеленого порядка.
Избиратель — не мешок картошки. Как кандидаты в президенты Польши сражаются за электорат соперников?
Ярослав Качиньский решил выдвинуть независимого кандидата, который мог бы легко отмежеваться от ошибочных решений политиков ПиС. Выбор пал на Кароля Навроцкого, малоизвестного политика. Это такая же схема, как и выдвижение Анджея Дуды на президентских выборах. Ярослава Качиньского Дуде представил Збигнев Зебро, при котором тот ранее был одним из заместителей министра юстиции. Предвыборные опросы не давали Дуде никаких шансов в борьбе за президентское кресло с Коморовским. Поэтому Качиньский решил выставить на выборы широко известного политолога, рассчитывая на то, что Дуда проиграет. Однако это поражение не должно было бросить тень на имидж ПиС. К удивлению Качиньского (и не только его), Дуда выиграл выборы и стал президентом.
Таким образом, на данный момент мы имеем несколько похожий вариант с участием Навроцкого.
Не исключено, что для «Права и справедливости» это теперь борьба за выживание. Ведь победа Тшасковского будет означать, что Дональд Туск, который неоднократно заявлял, что уладит скандалы, связанные с политиками ПиС, получит всю полноту власти.
Ян Хартман для журнала Polytica пишет: «Бывают дебаты, которые решают исход выборов. Были ли пятничные дебаты между двумя кандидатами в президенты одними из них? Скорее всего. Потому что на этот раз Рафал Тшасковский, как говорят на грубом языке публичной разновидности общественной жизни, “раздавил” Кароля Навроцкого. Точнее — снова прибегая к этому языку — Навроцкий “совершил самоуничтожение”. Язык наиболее подходящий, потому что Кароль Навроцкий сделал все возможное, чтобы его происхождение не было забыто. Такого праздника мерзости, насмешек, клеветы и откровенного хамства многие из нас, пожалуй, не ожидали. Высказывания Навроцкого состояли в основном из лжи, искажений, клеветы, издевательств и хамского опровержения того, что он услышал от своего оппонента, и все это сопровождалось искусственными агрессивными ухмылками, нервным ерзаньем и скрещиванием ног».
Верна ли эта оценка и решат ли пятничные дебаты исход выборов?
И у Тшасковского, и у Навроцкого есть свой так называемый жесткий электорат. Проблема для обоих кандидатов заключается в том, что этот электорат слишком мал для победы на выборах.
Славомир Ментцен (третий результат в первом туре выборов) пригласил Рафала Тшасковского и Кароля Навроцкого пообщаться на своем канале в YouTube. По его словам, таким образом он хочет помочь избирателям определиться перед вторым туром президентских выборов. Для этого политикам ГП и ПиС предлагается подписать декларацию.
Она состоит из восьми пунктов:
1. Я не подпишу ни одного закона, увеличивающего существующие налоги, взносы, сборы или вводящего новые фискальные нагрузки.
2. Я не подпишу ни одного закона, ограничивающего наличные операции, и буду поддерживать польский злотый.
3. Я не подпишу ни один закон, ограничивающий свободу выражения взглядов, соответствующих Конституции Польши.
4. Я не позволю отправлять польских солдат на украинскую территорию.
5. Я не подпишу закон о ратификации вступления Украины в НАТО.
6. Я не подпишу ни одного закона, ограничивающего доступ поляков к оружию.
7. Я не соглашусь на передачу полномочий от властей Республики Польша органам Европейского союза.
8. Я не подпишу ратификацию любых новых договоров ЕС, которые ослабляют роль Польши, например, ослабляют ее право голоса или лишают ее права вето.
Кароль Навроцкий подписал декларацию Славомира Ментцена из восьми пунктов на заседании в четверг. Он также положительно отозвался о большинстве пунктов.
Пятничные дебаты, напротив, выставили Навроцкого в не очень хорошем свете. Здесь Тшасковский имел явное преимущество, упоминая о прошлом футбольного фаната Навроцкого, о его связи с гангстерами из Гданьска или о квартире, которую Навроцкий когда-то купил на не очень понятных условиях.
Все эти проблемные темы настолько выбили Навроцкого из равновесия, что он решил воспользоваться маленьким пакетиком с неизвестным веществом во время программы. Независимо от того, что это был за препарат, использование такого стимулятора во время дебатов, которые смотрят миллионы поляков, ставит под сомнение психическое состояние кандидата в президенты. В интернете сообщается, что Навроцкий использовал препарат на основе никотина. Эффект заключается в том, что никотин оказывает стимулирующее действие, вызывает чувство расслабления и в некоторых ситуациях оказывает успокаивающее действие.
В интернете разразилась буря. Навроцкий официально призвал Тшасковского провести совместные тесты на наркотики. Мы ждем ответа Тшасковского. В Варшаве уже давно ходят слухи, что Тшасковский употребляет психотропные препараты.
Вопрос в том, просто ли Навроцкий не справился со стрессом во время дебатов или это была намеренная провокация, чтобы подставить Тшасковского?
Как видите, дебаты в Польше ведутся не на социальные, общественные или геополитические темы, а на тему психотропных препаратов, которые употребляют кандидаты в президенты. И у меня есть один вопрос: каково будущее страны, в которой такой человек становится президентом?
Томаш ШМИДТ. -0-