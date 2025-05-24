«Агрогородки — цель номер один». Лукашенко о переводе котельных на пеллеты

Президент поручил оснащать такими котельными малые населенные пункты: «Агрогородки нам надо постараться в этой, может, даже пятилетке. Поставить задачу. Все равно в будущем люди будут жить в агрогородках. Никто в деревнях, даже которые были раньше центрами колхозов, все равно жить не будет. Техника мощная. Они будут жить в центре, как Лясковичи. Поэтому агрогородки — это цель номер один».