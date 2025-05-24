«Агрогородки — цель номер один». Лукашенко о переводе котельных на пеллеты

24 мая, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил активно распространять опыт перевода котельных в небольших населенных пунктах на использование в виде топлива древесных пеллет.
Как доложили Президенту, из 11 тыс. всех котельных в стране (за исключением тех, которые относятся к «Белэнерго») 66% уже переведены на местные виды топлива. Уже есть 40 районов, где доля местных энергоресурсов превышает 70%, а в некоторых приближается к 100%.
«Это наша перспектива». Лукашенко о производстве пеллет и использовании местных видов топлива.
С 2010 года в рамках реализации госпрограмм 350 объектов переведены с природного газа на местные виды топлива. При этом сохраняется и возможность использования на них газа.
Местные виды топлива, реконструкция и модернизация котельных позволяют не только снизить потребление газа, но и снизить себестоимость выработки тепловой энергии.
Объем потребления местных энергоресурсов в течение года эквивалентен 3 млрд куб.м природного газа. Доля пеллет пока занимает около одного процента, но динамично растет. Остальное — дрова, щепа, торфяное топливо.
Александр Лукашенко поинтересовался, в чем преимущество пеллет. Было доложено, что они компактны, экологически чисты, от них меньше золы и полностью можно автоматизировать процесс. В обычном частном доме можно организовать загрузку топлива раз в неделю и управлять процессом с мобильного телефона.
Президент поручил оснащать такими котельными малые населенные пункты: «Агрогородки нам надо постараться в этой, может, даже пятилетке. Поставить задачу. Все равно в будущем люди будут жить в агрогородках. Никто в деревнях, даже которые были раньше центрами колхозов, все равно жить не будет. Техника мощная. Они будут жить в центре, как Лясковичи. Поэтому агрогородки — это цель номер один».
Главе государства также продемонстрировали отечественные котлы для пеллет. В Беларуси их производят уже две компании. «Молодцы! Спасибо за котлы», — оценил продукцию Президент. -0-