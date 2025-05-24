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The Guardian: в ЕС опасаются, что Трамп ради экономического партнерства с РФ может бросить Украину

Европейские лидеры надеялись на введение Вашингтоном новых санкций против Москвы, однако они испытали подавленность и даже ярость после описания Трампом его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 19 мая.

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские дипломаты опасаются, что президент США Дональд Трамп может бросить Украину ради экономического партнерства с Российской Федерацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Европейские лидеры надеялись на введение Вашингтоном новых санкций против Москвы, однако они испытали подавленность и даже ярость после описания Трампом его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 19 мая.

СМИ отмечает, что уважительный тон диалога между американским и российским лидерами, а также нежелание вашингтонской администрации ужесточать рестрикции против России во время переговорного процесса приближают кошмар Европы могут закончиться выходом США из украинского конфликта.

Путин и Трамп провели 19 мая телефонный разговор, который длился более двух часов. Лидеры двух стран преимущественно обсуждали пути преодоления конфликта в Украине. Президент РФ высоко оценил беседу с Трампом и назвал ее конструктивной. -0-