Паслер посадил саженцы груши в женском монастыре в Верхотурье

Врио свердловского губернатора Денис Паслер посадил цветущие саженцы груши в Свято-Покровском женском монастыре в Верхотурье. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.
Глава региона принял участие в благоустройстве территории монастыря. Компанию ему составили митрополит Евгений и член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академический» Алексей Воробьёв. Также участниками акции стали примерно 200 волонтёров из Академического района Екатеринбурга, Верхотурья и УК «Академический».
«Историческую и духовную значимость Верхотурья нельзя переоценить. Мы видим большую вовлечённость местного сообщества, бизнеса и духовенства. Будем продолжать поддерживать Верхотурье на всех уровнях», — сказал Денис Паслер.
Здесь при поддержке регионального правительства ведётся масштабная реконструкция Свято-Николаевского монастыря. Этим занимается Фонд святой Екатерины, а кроме того благотворители поддерживают местных медиков, в том числе вместе с Центральной районной больницей города проводят подготовку врачей для работы в сельской местности.
Напомним, ранее руководитель региона посетил Краснотурьинск и Североуральск. В первом городе он поручил достроить к лету два важных объекта, а во втором — продумать вопрос о развитии городской коммунальной инфраструктуры.