Паслер посадил саженцы груши в женском монастыре в Верхотурье

Здесь при поддержке регионального правительства ведётся масштабная реконструкция Свято-Николаевского монастыря. Этим занимается Фонд святой Екатерины, а кроме того благотворители поддерживают местных медиков, в том числе вместе с Центральной районной больницей города проводят подготовку врачей для работы в сельской местности.