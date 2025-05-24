Суд во Франции отказал Павлу Дурову в поездке на форум в Осло

20 мая газета Politico сообщила, что Павла Дурова не пустили в США. Он хотел поехать на переговоры с американскими инвесторами, но во Франции не посчитали эту причину достаточно весомой для выдачи разрешения. Выехать из Франции предпринимателю позволили только в ОАЭ с 15 марта по 7 апреля. Дуров находится под следствием с августа 2024-го.