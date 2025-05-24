Лукашенко дал поручение ускорить темпы модернизации сразу в два раза

Ранее мы писали о том, что в Министерстве обороны Беларуси анонсировали, что уже после 25 мая на вооружение поступят новейшие самолеты (читать далее вот тут). Рассказывали мы и о том, что почти два десятка граждан Пакистана и Афганистана были выдворены с территории Беларуси (здесь об этом в подробностях и деталях).