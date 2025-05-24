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Лукашенко дал поручение ускорить темпы модернизации сразу в два раза

Александр Лукашенко поручил ускорить темпы модернизации в два раза.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси, как мы писали ранее, в субботу, 24 мая 2025 года, посещает Петриковский район Гомельской области.

Президент побывал в Лясковичах, а после ознакомления с производством и использованием древесных пеллет приехал на местный молочно-товарный комплекс. Там Лукашенко ознакомился с ходом модернизации МТК «Лясковичи» по примеру передового опыта «Парохонское».

— Надо ускоряться в два раза, если хотим выжить. Не ускоримся — будем телепаться в хвосте. Мы все производим, что производит весь мир. Конкуренция бешеная. Поэтому надо ускоряться минимум в два раза, — приводит слова Александра Лукашенко БелТА.

Ранее мы писали о том, что в Министерстве обороны Беларуси анонсировали, что уже после 25 мая на вооружение поступят новейшие самолеты (читать далее вот тут). Рассказывали мы и о том, что почти два десятка граждан Пакистана и Афганистана были выдворены с территории Беларуси (здесь об этом в подробностях и деталях).