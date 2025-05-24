Россия вернула из плена по стамбульским договоренностям 307 военных

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 307 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории благодаря российско-украинским договоренностям, достигнутым 16 мая в Стамбуле. Взамен украинская сторона получила 307 своих военных, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Обмен произошел 24 мая. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Для прохождения лечения и реабилитации они будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России.
Это второй этап масштабного обмена, инициированного российской стороной, и он будет продолжен.
В Минобороны России подчеркнули, что 23 мая в соответствии с российско-украинскими договоренностями с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 390 человек — 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе мирные жители Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. -0-