Россия вернула из плена по стамбульским договоренностям 307 военных

В Минобороны России подчеркнули, что 23 мая в соответствии с российско-украинскими договоренностями с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 390 человек — 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе мирные жители Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. -0-