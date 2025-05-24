Казахстанская делегация посетила крупнейшие предприятия Кургана

Посол призвал курганских предпринимателей активизировать контакты с казахстанскими партнерами. Он напомнил, что при Правительстве РК создан Инвестиционный штаб, чьи решения обязательны к исполнению. Также стороны ознакомились с презентациями потенциалов Северо-Казахстанской и Курганской областей.