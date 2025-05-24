Казахстанская делегация посетила крупнейшие предприятия Кургана

Посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев посетил Курганскую область, передает DKnews.kz.
Состоялась рабочая поездка Посла Казахстана в России Даурена Абаева в Курганскую область.
В состав делегации также вошли Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, Советник председателя АО «Kazakh Export» Александр Цыганков, руководители казахстанских предприятий.
В ходе встречи с Губернатором региона Вадимом Шумковым были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества.
Казахстан традиционно занимает ведущие позиции среди зарубежных партнеров Курганской области по объему взаимной торговли. Доля Республики во внешнеторговом обороте региона составляет не менее трети. Лидером здесь является Северо-Казахстанская область.
Стороны договорились устранить излишние препоны и ограничения в части передвижения товаров через таможенную границу.
Посол призвал курганских предпринимателей активизировать контакты с казахстанскими партнерами. Он напомнил, что при Правительстве РК создан Инвестиционный штаб, чьи решения обязательны к исполнению. Также стороны ознакомились с презентациями потенциалов Северо-Казахстанской и Курганской областей.
По итогам встречи были подписаны:
- Дорожная карта в целях реализации Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах между Акиматом Северо-Казахстанской области и Правительством Курганской области на 2025−2027 гг.;
- Меморандум о сотрудничестве между ТОО «Управляющая компания специальной экономической зоны “Qyzyljar” и АО “Кургандормаш”; Меморандум о взаимопонимании между Центром обслуживания инвесторов и поддержки инноваций АО “СПК “Солтүстік” и ООО “Агрокомплекс “Кургансемена”;
- Соглашение о сотрудничестве между Палатой предпринимателей Северо-Казахстанской области и Торгово-промышленной палатой Курганской области.
С целью укрепления деловых связей, казахстанская делегация посетила Индустриальный парк, а также предприятия “Кургандормаш”, “Курганстальмост” и “Вездеходы “Бурлак”.
В рамках визита казахстанская делегация возложила цветы к Вечному огню в память курганцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В завершение поездки Посол встретился с представителями Национально-культурной автономии казахов Курганской области.
Сейчас в регионе проживает около 12 тысяч наших соотечественников. Были рассмотрены различные аспекты взаимодействия, вопросы изучения родного языка и совместные гуманитарные проекты.