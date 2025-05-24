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Лукашенко о системах полива: позор, что возле Припяти страдаем от недостатка воды

«Надо думать, как в “Восходе” (делать, как на этом сельхозпредприятии недалеко от Минска. — Прим. БЕЛТА). Тут же воды море — Припять. Может, какую-то копейку мог бы заработать на овощных культурах, сад посадить, где-то для картошки поле выбрать. В России рынок свободный — огромный рынок за воротами», — сказал Президент.

24 мая, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует шире внедрять в сельском хозяйстве страны системы полива. Об этом он заявил, посещая в Петриковском районе молочно-товарный комплекс ОАО «Агро-Лясковичи», передает корреспондент БЕЛТА.

«Надо думать, как в “Восходе” (делать, как на этом сельхозпредприятии недалеко от Минска. — Прим. БЕЛТА). Тут же воды море — Припять. Может, какую-то копейку мог бы заработать на овощных культурах, сад посадить, где-то для картошки поле выбрать. В России рынок свободный — огромный рынок за воротами», — сказал Президент.

Лукашенко: надо ускоряться минимум в два раза.

Он поручил уже сейчас готовить склады, чтобы сохранить будущий урожай картофеля.

«Нужна вода. Это позор, что мы страдаем возле Припяти от недостатка воды», — акцентировал внимание белорусский лидер.

Он также поручил максимально задействовать пойменные луга для обеспечения кормовой базы.

В свою очередь управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров подтвердил необходимость обратить внимание на внедрение систем полива. «В этом году Припять даже не вышла из берегов. Поэтому год непростой будет. Президент и напомнил, что надо заниматься поливом. У нас в стране воды много — реки, озера, а поливом не занимаются. Уверен, что у нас получится», — сказал он.

В этом направлении уже действуют. Например, накануне Александр Лукашенко рассказывал об эксперименте во выращиванию картофеля с поливом. Этим занимаются как раз в «Восходе». «Мы взяли 30 га, поставили установку поливальную. Вместе с моторным заводом ее изготовили. И я уверен, что мы на этих 30 га минимум 1 тыс. ц/га получим товарного картофеля. Вот это перспектива полива», — поделился подробностями управляющий делами Президента. -0-