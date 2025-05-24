Лукашенко о системах полива: позор, что возле Припяти страдаем от недостатка воды

В свою очередь управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров подтвердил необходимость обратить внимание на внедрение систем полива. «В этом году Припять даже не вышла из берегов. Поэтому год непростой будет. Президент и напомнил, что надо заниматься поливом. У нас в стране воды много — реки, озера, а поливом не занимаются. Уверен, что у нас получится», — сказал он.