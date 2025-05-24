Захарова: инициированный Россией обмен пленными обнулил все интриги Запада

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Обмен военнопленными, инициированный Россией, обнулил интриги Запада и выбил все аргументы о якобы неготовности РФ к переговорам. Об этом заявила телеканалу «Звезда» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это действенный, практический пример того, как ведет себя наша страна на мировой арене, в том числе в контексте украинского кризиса. Этот пример полностью выбивает аргументы всего либерально-западного сообщества о том, что Россия якобы не хочет переговоров, якобы не готова», — подчеркнула она.
По словам Захаровой, обмен стал результатом именно российской инициативы, реализуемой в кратчайшие сроки.
«Все интриги, которые крутили западники — и [президент Франции Эмманюэль] Макрон, и [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц, и [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер, — обнулились этой практической инициативой, которая реализуется», — добавила дипломат.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула с подконтрольной Киеву территории в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми Стамбуле, 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области.