Дисциплинировали других. Лукашенко рассказали об эксперименте с иностранными трудовыми мигрантами

Александр Лукашенко в этой связи заметил, что в Беларусь приехало несколько сотен тысяч человек из Украины, в том числе многие за последнее время. «Правда, они не все здесь оседают. Некоторые к нам приехали и пошли в Евросоюз и так далее. Это их дело. Но многие оседают. Это же украинцы, наши люди», — сказал он.