Дисциплинировали других. Лукашенко рассказали об эксперименте с иностранными трудовыми мигрантами

24 мая, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время рабочей поездки в Петриковский район рассказали об эксперименте с привлечением для работ в сельском хозяйстве иностранцев, передает корреспондент БЕЛТА.
«По вашему поручению по мигрантам. Провели эксперимент. В одном из хозяйств Речицкого района работают сегодня четыре узбека», — рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.
По его словам, эти люди прошли отбор из двух десятков кандидатов, прежде чем их взяли на работу.
«Это наши люди — узбеки», — заметил Александр Лукашенко.
Иван Крупко продолжил: «Примерно Br3 тыс. (зарплата. — Прим. БЕЛТА). Работают по 10 часов посменно. На тракторе на любых видах работ».
Глава государства поинтересовался, что в итоге, какие впечатления от их работы.
«Дисциплинировали других. Раньше все загибали пальцы, приходили попозже на работу. Сегодня очередь стоит и стабилизировалась работа трактористов-механизаторов», — ответил Иван Крупко.
По его словам, сейчас думают привлекать дополнительные трудовые ресурсы из числа иностранцев.
Александр Лукашенко в этой связи заметил, что в Беларусь приехало несколько сотен тысяч человек из Украины, в том числе многие за последнее время. «Правда, они не все здесь оседают. Некоторые к нам приехали и пошли в Евросоюз и так далее. Это их дело. Но многие оседают. Это же украинцы, наши люди», — сказал он.
«Надо приглашать, надо им все условия создавать. Людей надо привлекать. Но должен быть контроль. Ты приехал, семья — мы тебе дом дали, образование, здравоохранение и прочее (обеспечили. — Прим. БЕЛТА). Неважно, откуда приехал. Главное — чтобы хотел работать. И другие посмотрели, что с ними шутить никто не будет. Не хотите работать — не надо, заменим», — добавил глава государства. -0-