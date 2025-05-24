Захарова: Макрон арестовал Дурова ради влияния на выборы в Румынии

«Получается, Макрон арестовал Дурова даже не для решения внутренних вопросов с мессенджером такими варварскими методами, а для управления выборами в Румынии, понимая, что кандидат от либеральной диктатуры выиграть не сможет ни при каких легальных раскладах. А вот это уже на “фейки” на спишешь», — написала Захарова.