Новый аким Алматы обозначил ключевые задачи и пообещал быть ближе к людям

— Алматы — это не только крупнейший мегаполис страны, но и культурный, экономический, научный и образовательный центр. Это город с богатой историей, особым духом и большими возможностями. Вместе с тем, город сталкивается с рядом вызовов. Это прежде всего, экологические проблемы, транспортная загруженность, вопросы качественного и стабильного водоснабжения, износ инженерных сетей, точечная застройка, — сказал он.