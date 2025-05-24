Есть множество мелких замечаний: глава Ялты проверила готовность пляжей

До начала купального сезона в Ялте осталась неделя. Глава города Янина Павленко и ее заместители проверили, как идет подготовка пляжей, и пообщались с подрядчиками и предпринимателями, чтобы убедиться, что все готово.
По итогам проверки мэр Ялты обнаружил некоторые недочеты, которые предстоит устранить в короткие сроки.
«На каждом пляже есть множество мелких замечаний — пользователям территорий надо активизироваться», — отметила Павленко.
Посетив пляж санатория «Ай-Петри», она обратила внимание на красивый променад, но отметила и недостатки: перепады плоскостей. Важно сделать пляжи доступными для людей с ограниченными возможностями. Подрядчик обещал устранить эти проблемы. На побережье также расположено строение, которое находится в аварийном состоянии и требует ограждения для предотвращения доступа людей.
«Напоминаю всем предпринимателям, что даже на арендованных земельных участках внешний вид НТО должен быть согласован с Департаментом архитектуры. Каждый не может городить все, что хочет — существует единый архетип», — напомнила глава Ялты.