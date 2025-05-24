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Лукашенко узнал зарплату трудовых мигрантов в Беларуси

Александр Лукашенко узнал зарплату трудовых мигрантов в Беларуси.

Президент Беларуси Лукашенко узнал зарплату трудовых мигрантов в Беларуси. Разговор об этом, как пишет БелТА, зашел в Петриковском районе, который Лукашенко посетил в субботу, 24 июня 2025 года.

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко рассказал президенту, что по его поручению в одном из хозяйств Речицкого района проводится эксперимент — «работают четыре узбека».

Обозначил Крупко и примерный уровень их ежемесячной зарплаты: она составляет около 3 тысяч белорусских рублей.

— Работают по 10 часов посменно. На тракторе на любых видах работ, — отметил губернатор Гомельской области.

Он добавил, что работники себя очень хорошо зарекомендовали, они дисциплинированы.

— Надо приглашать, надо им все условия создавать. Людей надо привлекать. Но должен быть контроль. Ты приехал, семья — мы тебе дом дали, образование, здравоохранение и прочее. Неважно, откуда приехал. Главное — чтобы хотел работать, — резюмировал в ответ Александр Лукашенко.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Рябов дал прогноз и рассказал, какой будет погода в Беларуси в конце мая и в первый день лета (здесь про это).