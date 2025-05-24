От поставок продукции до совместных проектов. Беларусь и Ливия обсудят направления сотрудничества

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра Виктором Каранкевичем посещает Ливию. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Нынешний визит стал продолжением реализации договоренностей на высшем уровне. В феврале в Минске принимали фельдмаршала и верховного главнокомандующего Ливийской национальной армией Халифа Белкасима Хафтара. Тогда лидеры двух стран подтвердили готовность развивать сотрудничество.
«В рамках визита белорусской делегации планируется обсуждение развития в экономической, гуманитарной и социальной сферах, а также активизация взаимодействия между парламентами двух стран, — подчеркнул Виктор Каранкевич. — Предусматриваются встречи, чтобы подвести предварительные результаты деятельности, а также активизировать работу по основным направлениям, которые позволят обеспечить безусловное выполнение договоренностей, достигнутых на уровне главы нашего государства и фельдмаршала Ливии».
В Бенгази запланирована обширная деловая программа. Стороны намерены обсудить дальнейшее взаимодействие в сферах промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения. У ливийских партнеров есть интерес к белорусским технологиям, а Беларусь готова делиться опытом. -0-