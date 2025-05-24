От поставок продукции до совместных проектов. Беларусь и Ливия обсудят направления сотрудничества

«В рамках визита белорусской делегации планируется обсуждение развития в экономической, гуманитарной и социальной сферах, а также активизация взаимодействия между парламентами двух стран, — подчеркнул Виктор Каранкевич. — Предусматриваются встречи, чтобы подвести предварительные результаты деятельности, а также активизировать работу по основным направлениям, которые позволят обеспечить безусловное выполнение договоренностей, достигнутых на уровне главы нашего государства и фельдмаршала Ливии».