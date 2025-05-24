«Разрушение венгерских семей»: Орбан рассказал, какие последствия могут настигнуть Венгрию при отказе от газа России

В случае реализации плана Еврокомиссии по отказу от российского газа, венгерский народ начнет оплачивать огромные счета за коммунальные услуги. Общегодовой убыток для Венгрии составит два миллиарда евро. Об этом сообщил в своих соцсетях венгерский премьер-министр Виктор Орбан.