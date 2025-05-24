«Разрушение венгерских семей»: Орбан рассказал, какие последствия могут настигнуть Венгрию при отказе от газа России

Политик отметил, что недавно он собрал экстренное экономическое совещание из-за энергетической угрозы со стороны Европы и Украины.
«Брюссель дерзнул помогать Украине ценой разрушения венгерских и европейских семей, поскольку перекрыты поставки нефти и газа из России. Для Венгрии это означает дополнительные расходы в размере 800 миллиардов форинтов (2 миллиарда евро в год — прим.)», — написал Орбан.
По его словам, эти убытки можно будет наблюдать в стране уже в сентябре этого года.
Орбан также добавил, что при реализации плана ЕК счета венгров за электричество удвоятся, за газ — вырастут в четыре раза, а правительству государства придется отменить субсидии на коммунальные услуги.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал инициативу Еврокомиссии о полном отказе от российского топлива к 2027 году. По его словам, этот шаг ущемляет суверенитет отдельных государств.