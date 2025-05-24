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«Разрушение венгерских семей»: Орбан рассказал, какие последствия могут настигнуть Венгрию при отказе от газа России

В случае реализации плана Еврокомиссии по отказу от российского газа, венгерский народ начнет оплачивать огромные счета за коммунальные услуги. Общегодовой убыток для Венгрии составит два миллиарда евро. Об этом сообщил в своих соцсетях венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Источник: Комсомольская правда

Политик отметил, что недавно он собрал экстренное экономическое совещание из-за энергетической угрозы со стороны Европы и Украины.

«Брюссель дерзнул помогать Украине ценой разрушения венгерских и европейских семей, поскольку перекрыты поставки нефти и газа из России. Для Венгрии это означает дополнительные расходы в размере 800 миллиардов форинтов (2 миллиарда евро в год — прим.)», — написал Орбан.

По его словам, эти убытки можно будет наблюдать в стране уже в сентябре этого года.

Орбан также добавил, что при реализации плана ЕК счета венгров за электричество удвоятся, за газ — вырастут в четыре раза, а правительству государства придется отменить субсидии на коммунальные услуги.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал инициативу Еврокомиссии о полном отказе от российского топлива к 2027 году. По его словам, этот шаг ущемляет суверенитет отдельных государств.