Глава Перми Эдуард Соснин опубликовал школьные фото

— Хочу выразить огромную благодарность всем классным руководителям, которые находятся рядом с учениками в радостные и трудные моменты. Такие учителя остаются в памяти на всю жизнь. Пусть дальнейший путь сегодняшних выпускников будет ярким и насыщенным. Не бойтесь пробовать новое, не останавливайтесь и цените тех, кто был с вами все эти годы — ваших педагогов и друзей, — пожелал Эдуард Соснин.