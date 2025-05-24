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Глава Перми Эдуард Соснин опубликовал школьные фото

И сделал напутствие в день «Последнего звонка» сегодняшним выпускникам.

Источник: соцсети

24 мая, в день проведения «Последних звонков» в пермских школах, глава города Эдуард Соснин поделился в своем Telegram-канале архивными школьными фотографиями. На снимках он запечатлен выпускником 11 «Б» класса вместе с одноклассниками и классным руководителем Ларисой Самсоновной Колесниковой.

День, когда по всей Перми звучат трогательные и радостные «Последние звонки», для Эдуарда Соснина он всегда ассоциируется с воспоминаниями о школе и теплых отношениях с классом и учителем.

— Лариса Самсоновна вела нас с 5-го класса, преподавала английский язык, но главное — всегда была рядом не только на уроках, но и в наших внеклассных приключениях", — вспоминает глава города.

Вместе с одноклассниками он ходил в походы и участвовал в конкурсах, а классный руководитель поддерживала ребят во всех начинаниях, заряжая энергией и верой в свои силы.

— Хочу выразить огромную благодарность всем классным руководителям, которые находятся рядом с учениками в радостные и трудные моменты. Такие учителя остаются в памяти на всю жизнь. Пусть дальнейший путь сегодняшних выпускников будет ярким и насыщенным. Не бойтесь пробовать новое, не останавливайтесь и цените тех, кто был с вами все эти годы — ваших педагогов и друзей, — пожелал Эдуард Соснин.