Глава Перми Эдуард Соснин опубликовал школьные фото

24 мая, в день проведения «Последних звонков» в пермских школах, глава города Эдуард Соснин поделился в своем Telegram-канале архивными школьными фотографиями. На снимках он запечатлен выпускником 11 «Б» класса вместе с одноклассниками и классным руководителем Ларисой Самсоновной Колесниковой.
День, когда по всей Перми звучат трогательные и радостные «Последние звонки», для Эдуарда Соснина он всегда ассоциируется с воспоминаниями о школе и теплых отношениях с классом и учителем.
— Лариса Самсоновна вела нас с 5-го класса, преподавала английский язык, но главное — всегда была рядом не только на уроках, но и в наших внеклассных приключениях", — вспоминает глава города.
Вместе с одноклассниками он ходил в походы и участвовал в конкурсах, а классный руководитель поддерживала ребят во всех начинаниях, заряжая энергией и верой в свои силы.
— Хочу выразить огромную благодарность всем классным руководителям, которые находятся рядом с учениками в радостные и трудные моменты. Такие учителя остаются в памяти на всю жизнь. Пусть дальнейший путь сегодняшних выпускников будет ярким и насыщенным. Не бойтесь пробовать новое, не останавливайтесь и цените тех, кто был с вами все эти годы — ваших педагогов и друзей, — пожелал Эдуард Соснин.