WP узнала, почему Маск решил отойти от политики и «вернуться к Марсу»

Бизнесмен Илон Маск, который курирует Департамент эффективности госуправления (DOGE) США в администрации Дональда Трампа, решил отказаться от политической карьеры по ряду причин, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Среди них — трудности в достижении ощутимых результатов и опасения по вопросу собственной безопасности.
О своем решении отойти от политики Маск объявил в начале недели. В интервью Bloomberg на полях Катарского экономического форума он заявил, что планирует в будущем тратить гораздо меньше на политику и хочет сосредоточиться на руководстве компанией Tesla, которую возглавляет с 2008 года. «Я думаю, я сделал достаточно», — добавил он.
Источники WP отмечают, что политика занимала центральное место в жизни Маска большую часть прошлого года. Но за последнее время его политический энтузиазм угас. Бизнесмен разочаровался из-за того, какое влияние его деньги могут оказывать на американскую политическую систему, пишет газета.
На решение Маска снизить политическую активность повлияли не только личные затраты, но и разочарование из-за трудностей в достижении ощутимых результатов, говорят источники. Кроме того, Маск стал всерьез беспокоиться о безопасности — как своей, так и своей семьи. Он также не ожидал такой степени личной травли и негативной реакции, направленной как на него самого, так и на его компании — включая нападения на объекты Tesla.
Телеканал NBC News сообщал, что объекты Tesla столкнулись с «волной атак» после того, как Маск возглавил DOGE. По информации телеканала, за несколько недель было совершено более десяти актов вандализма в отношении автомобилей, дилерских центров и зарядных станций компании. Президент США Дональд Трамп заявлял, что считает злоумышленников, совершающих подобные диверсии, террористами.
«Политика на Капитолийском холме больше не имеет эффекта. Теперь, когда мы немного выиграли времени, давайте просто вернемся к полетам на Марс», — рассказал источник из окружения Маска.
Маск, чье состояние Bloomberg оценивает в $374 млрд, был одним из крупнейших спонсоров президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году. По оценкам The New York Times, он потратил свыше $250 млн, чтобы помочь Трампу победить на выборах.
Близость Маска к президенту и шаги, предпринятые им на посту куратора DOGE, в том числе массовые увольнения госслужащих, вызывали масштабную критику. Недовольство проводимой Маском политики сказалось и на Tesla. Если в 2024 году акции компании продемонстрировали значительный рост — на 60%, то с начала 2025-го подешевели более чем на 55%.