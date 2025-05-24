WP узнала, почему Маск решил отойти от политики и «вернуться к Марсу»

На решение Маска снизить политическую активность повлияли не только личные затраты, но и разочарование из-за трудностей в достижении ощутимых результатов, говорят источники. Кроме того, Маск стал всерьез беспокоиться о безопасности — как своей, так и своей семьи. Он также не ожидал такой степени личной травли и негативной реакции, направленной как на него самого, так и на его компании — включая нападения на объекты Tesla.