«В добрый путь!»: Ильсур Метшин поздравил выпускников на городском «Последнем звонке»

Обращаясь к будущим студентам, Ильсур Метшин подчеркнул значимость этого момента: «За плечами школьные годы, которые вы очень скоро вспомните как самое беззаботное время. Дорогие выпускники, вы не раз прославляли Казань на различных олимпиадах и конкурсах — спасибо вам за это! Мы вас любим и верим в вас!» — отметил он.
Особенно трогательным стал финал мероприятия, когда на сцену поднялась первоклассница Зайнап Фаттахова. Вместе с Ильсуром Метшиным и министром образования Татарстана Ильсуром Хадиуллиным она дала символический последний звонок, обозначив переход выпускников во взрослую жизнь.
«Впереди вас ждет добрая дорога! Я искренне желаю каждому выбрать профессию по сердцу, по душе. Чтобы, глядя на вас, ваши родители и учителя были счастливы. Вы наша гордость! Мы искренне вас любим, в добрый путь, друзья!» — завершил торжественное мероприятие «Последний звонок» Ильсур Метшин.
«Татар-информ» ранее сообщал, что 24 мая выпускники Казани стали участниками юбилейного, 20-го общегородского «Последнего звонка» в ледовом дворце «Татнефть Арена».