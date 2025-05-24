«В добрый путь!»: Ильсур Метшин поздравил выпускников на городском «Последнем звонке»

Обращаясь к будущим студентам, Ильсур Метшин подчеркнул значимость этого момента: «За плечами школьные годы, которые вы очень скоро вспомните как самое беззаботное время. Дорогие выпускники, вы не раз прославляли Казань на различных олимпиадах и конкурсах — спасибо вам за это! Мы вас любим и верим в вас!» — отметил он.