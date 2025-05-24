Трамп: США изучают опыт применения дронов в конфликте на Украине

«К сожалению, мы видим это на примере России и Украины. Мы изучаем это, и это очень страшная вещь для изучения, но мы видим различные формы ведения боевых действий. Видим беспилотники, которые спускаются под углом, со скоростью и точностью. Мы никогда не видели ничего подобного, никогда, и мы учимся на этом, ваша профессия меняется очень быстро», — добавил Трамп.