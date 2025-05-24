Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США изучают опыт применения дронов в конфликте на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Армия США активно изучает опыт применения беспилотников в ходе боевых действий на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Хотите верьте, хотите нет, но вы занимаетесь бизнесом и профессией, где все меняется так же быстро, как война», — сказал американский лидер выпускникам Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).

«К сожалению, мы видим это на примере России и Украины. Мы изучаем это, и это очень страшная вещь для изучения, но мы видим различные формы ведения боевых действий. Видим беспилотники, которые спускаются под углом, со скоростью и точностью. Мы никогда не видели ничего подобного, никогда, и мы учимся на этом, ваша профессия меняется очень быстро», — добавил Трамп.