РФ и Украина обменялись пленными по формуле «307 на 307»

РФ вернула с подконтрольной Киеву территории 307 военнослужащих, это сделано в соответствии с российско-украинскими договоренностями, которые были достигнуты 16 мая в Стамбуле, сообщили в Министерстве обороны России. Об этом информирует ТАСС.
В оборонном ведомстве также сообщили, что взамен были переданы 307 военных ВСУ. Инициированный Россией масштабный обмен будет продолжен, добавили в Минобороны РФ.
Отмечается, что это второй этап масштабного обмена. Как ранее информировали в Минобороны России, 23 мая с подконтрольной Киеву территории были возвращены 390 человек, из них 270 — российские военнослужащие, еще 120 — гражданские лица. Взамен были переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. -0-