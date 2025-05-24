РФ и Украина обменялись пленными по формуле «307 на 307»

Отмечается, что это второй этап масштабного обмена. Как ранее информировали в Минобороны России, 23 мая с подконтрольной Киеву территории были возвращены 390 человек, из них 270 — российские военнослужащие, еще 120 — гражданские лица. Взамен были переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. -0-