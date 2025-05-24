На юге Франции произошел масштабный блэкаут, повлиявший на работу международного кинофестиваля в Каннах

В то же время администрация фестиваля, как пишет BFMTV, сообщила, что участникам и гостям «не стоит беспокоиться» о том, что отключение электроэнергии повлияет на церемонию закрытия, на которой будут объявлены обладатели главных призов фестиваля. Из-за аварии была приостановлена лишь часть утренних показов — «приблизительно на пять минут». Организаторы международного кинофестиваля настаивают, что церемония закрытия вечером состоится, как и планировалось, поскольку у них есть резервные генераторы.