24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Франции произошел масштабный блэкаут, повлиявший на работу международного кинофестиваля в Каннах. Также без света остались около 160 тыс. домов, сообщает CNN со ссылкой на оператора французской электросети компанию RTE.
По данным RTE, причиной блэкаута стали два инцидента. Сначала произошло возгорание на высоковольтной подстанции в Таннероне в департаменте Вар. А через несколько часов упала опора ЛЭП в районе озера Сен-Касьен. От обесточивания пострадали Канны, Антибы, Манделье и ряд других городов.
Отмечается, что блэкаут произошел перед церемонией закрытия 78-го Каннского кинофестиваля. По информации FranceInfo, организаторы задействовали три аварийных генератора, чтобы обеспечить возможность проведения кинопоказов.
В то же время администрация фестиваля, как пишет BFMTV, сообщила, что участникам и гостям «не стоит беспокоиться» о том, что отключение электроэнергии повлияет на церемонию закрытия, на которой будут объявлены обладатели главных призов фестиваля. Из-за аварии была приостановлена лишь часть утренних показов — «приблизительно на пять минут». Организаторы международного кинофестиваля настаивают, что церемония закрытия вечером состоится, как и планировалось, поскольку у них есть резервные генераторы.
Как сообщает BBC, прокуроры и местные власти сообщили, что отключение электроэнергии было вызвано поджогом подстанции, снабжающей город. Также они обнаружили, что одна из опор высоковольтной линии, снабжающей город на юге Франции, была спилена.
Как сообщает ТАСС, в настоящий момент специалисты энергокомпаний RTE и Enedis продолжают работы по восстановлению энергосети. Они прогнозируют восстановление подачи энергии в течение ближайших часов. Пока же в департаменте, особенно в районе коммуны Канн, наблюдаются проблемы не только с подачей электроэнергии, но и с сотовой связью, нарушено движение поездов в регионе. В коммуне Антиб отключились насосные станции, из-за чего власти города даже временно запретили купание в море. -0-