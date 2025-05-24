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В Подмосковье сел самолет с вернувшимися из плена ВСУ российскими военными

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Самолет с 307 освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье, сообщил телеканал «Звезда».

Источник: Billy Huynh/CC0

На видео показано, как борт рулит по летному полю после посадки.

До этого военные находились на территории Белоруссии, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории вернули еще 307 российских военных. Взамен украинской стороне передали 307 пленных боевиков ВСУ.

Накануне состоялся первый этап обмена, в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне передали передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских.

Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.

Встреча состоялась неделю назад в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.