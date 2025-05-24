В Подмосковье сел самолет с вернувшимися из плена ВСУ российскими военными

На видео показано, как борт рулит по летному полю после посадки.
До этого военные находились на территории Белоруссии, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь.
Сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории вернули еще 307 российских военных. Взамен украинской стороне передали 307 пленных боевиков ВСУ.
Накануне состоялся первый этап обмена, в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне передали передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских.
Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.
Встреча состоялась неделю назад в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.