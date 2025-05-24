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Вячеслав Федорищев проверил, как в Сызрани строят школу и мост к ж/д вокзалу

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани.

Источник: пресс-служба правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в субботу, 24 мая 2025 года, работал в Сызрани. Там глава региона оценил, как строят социальные объекты: школу на 1500 мест и мост до железнодорожного вокзала. Школу строят в районе улицы Карла Марка. Это будет четырехэтажное здание из восьми блоков. Там разместят спортзал, уличный стадион, столовую с двумя обеденными зонами, зону отдыха и библиотеку. Сдать объект планируют к ноябрю этого года, а первые ученики пойдут в новую школу в сентябре 2026 года.

«Нужно наращивать темп работ пока тепло, идет строительный сезон», — сказал Вячеслав Федорищев. Глава региона поручил увеличить количество строителей на объекте.

Путепровод на улице Московской около железнодорожного вокзала «Сызрань-1» планируют сдать в августе 2025 года. У объекта были недостатки в проектировании, но их устранили.

«Сейчас работы ведутся в полном объеме. Техники, строителей достаточно. Завершим этот объект в августе. Также договорились с главой Сызрани, что дополнительно отремонтируем улицу Московскую», — сказал губернатор.

Кроме того, из бюджета Самарской области Сызрани выделят 200 млн рублей на ремонт дорог.