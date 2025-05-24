Возможно, вы покупали это детям. В Беларуси запретили продавать фруктовое желе

Фруктовое желе «Zombie мозг» (зубная щетка) запретили продавать в Беларуси, следует из реестра опасной продукции.
Производителем данной продукции является Shantou Wally Foodstuff (Китай).
Среди нарушений указано, что при производстве была использована пищевая добавка пектин (Е440), применение которой не допускается при производстве порционного желе. Кроме того, наименование «желе фруктовое», которое указано в маркировке, недостоверно характеризует продукцию, так как в составе желе отсутствуют фрукты, а также продукты их переработки. Таким образом, товар вводит потребителей в заблуждение. -0-