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Российский флот провёл артиллерийские стрельбы в Балтийском море

Учения прошли в морских полигонах.

Экипажи малых противолодочных кораблей Балтийского флота «Зеленодольск», «Уренгой» и «Казанец» провели стрельбы в морских полигонах Балтийского флота. Об этом в субботу, 24 мая, сообщает пресс-служба БФ.

В качестве воздушных целей использовались самолетные малогабаритные мишени М-6, поставленные многоцелевым истребителем Су-30СМ морской авиации флота. Также в море экипажи выполнили артиллерийские стрельбы по малому морскому щиту, имитирующему боевой корабль условного противника.

Учения проводились в условиях применения «противником» средств радиоэлектронного противодействия. «В период проведения артиллерийских стрельб были строго соблюдены все нормы и требования безопасности. Их обеспечение во время выполнения боевых упражнений осуществлялось надводными кораблями и судами обеспечения Балтийского флота», — отметили в пресс-службе БФ.

Корабли Балтийского флота поставили мины в морских полигонах.