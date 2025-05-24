Российский флот провёл артиллерийские стрельбы в Балтийском море

Учения проводились в условиях применения «противником» средств радиоэлектронного противодействия. «В период проведения артиллерийских стрельб были строго соблюдены все нормы и требования безопасности. Их обеспечение во время выполнения боевых упражнений осуществлялось надводными кораблями и судами обеспечения Балтийского флота», — отметили в пресс-службе БФ.