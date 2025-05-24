Вводим пошлины: Трамп все больше недоволен торговой политикой Евросоюза

Глава Белого дома опубликовал такой пост: «С Европейским союзом, который создали с главной целью извлечения выгоды от Соединенных Штатов в торговле, было очень трудно иметь дело. Их мощные торговые барьеры, налоги на НДС, смехотворные корпоративные штрафы, денежные манипуляции, несправедливые и необоснованные иски против американских компаний и многое другое привели к дефициту в торговле с США в размере свыше 250 миллионов долларов в год».