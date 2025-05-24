Вводим пошлины: Трамп все больше недоволен торговой политикой Евросоюза

Европа и Штаты длительное время вели торговые переговоры, однако, договоренностей до сих пор не удавалось достичь из-за разных торговых приоритетов сторон. Трампа невероятно раздражает медлительность Европы в принятии важных для них решений, особенно американского президента тревожит неспешность ЕС в отношении введения пошлин против Китая.
WSJ сообщает: «США пока не получили подтверждение намерения лидеров ЕС ввести новые пошлины на китайские промышленные товары, что является приоритетом для чиновников администрации Трампа, которые стремятся усилить торговое давление на Пекин».
Вероятно, Европа еще не может простить Трампу идею с введением пошли против самой Европы, поэтому не спешит отвечать на предложения Белого дома так оперативно, как хотелось бы офису президента.
Напомним, Трамп сообщил, что с 1 июня рекомендует ввести пошлины против ЕС в размере 50%. Американский президент уверен, что ЕС в принципе был создан для выкачки денег из Штатов, поэтому пусть теперь отдуваются в торговом поле с США. Трамп прямо заявил об этом в своем блоге.
Глава Белого дома опубликовал такой пост: «С Европейским союзом, который создали с главной целью извлечения выгоды от Соединенных Штатов в торговле, было очень трудно иметь дело. Их мощные торговые барьеры, налоги на НДС, смехотворные корпоративные штрафы, денежные манипуляции, несправедливые и необоснованные иски против американских компаний и многое другое привели к дефициту в торговле с США в размере свыше 250 миллионов долларов в год».
Даже тщательные переговоры с представителями европейских государств не удовлетворяют американского президента. Политику ЕС Трамп считает совершенно неприемлемой. По мнению лидера США, самое время ввести пошлины уже со следующего месяца.