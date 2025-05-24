Axios: прогресса в освобождении похищенной в Ираке россиянки нет

5 июля 2023 года канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что Цурков удерживается группировкой «Катаиб Хезболлах» в Ираке. В аппарате премьера добавили, что она въехала в республику по российскому паспорту в научных целях. Как информировало израильское радио «Кан», Цурков является экспертом по Сирии, а также деятельности террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Ее научная работа была посвящена сравнению движения сторонников иракского шиитского имама Муктады ас-Садра (садристов) и ливанских формирований.