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Axios: прогресса в освобождении похищенной в Ираке россиянки нет

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Какого-либо прогресса в переговорах об освобождении похищенной в Ираке в 2023 году гражданки РФ и Израиля Елизаветы Цурков достигнуто не было. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

Источник: AP 2024

«Американский чиновник сообщил мне, что в переговорах об освобождении исследовательницы из Принстона Элизабет Цурков, находящейся в заложниках у “Катаиб Хезболлах” в Ираке, нет никакого прорыва», — написал он в X.

«Сообщения в арабской прессе о заключении сделки не соответствуют действительности», — привел журналист слова американского чиновника. При этом журналист не указал, о сообщениях каких именно арабских изданий идет речь.

5 июля 2023 года канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что Цурков удерживается группировкой «Катаиб Хезболлах» в Ираке. В аппарате премьера добавили, что она въехала в республику по российскому паспорту в научных целях. Как информировало израильское радио «Кан», Цурков является экспертом по Сирии, а также деятельности террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Ее научная работа была посвящена сравнению движения сторонников иракского шиитского имама Муктады ас-Садра (садристов) и ливанских формирований.

В июле 2023 года телеканал Al Hadath сообщил о расследовании иракской стороной дела о похищении Цурков. Отмечалось, что, с точки зрения Багдада, это дело связано с вопросами национальной безопасности Ирака.