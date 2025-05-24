Трамп заявил о массовом производстве гиперзвуковых ракет в США

«Мы их разработали. А теперь собираем в больших количествах», — сказал Трамп.
Он также заявил, что чертежи американских гиперзвуковых ракет якобы были похищены в период, когда президентом был Барак Обама. По словам Трампа, к хищению могут быть причастны российские структуры.
«Вы знаете, наши украли. Мы их разработчики. А их украли при Обаме. Они украли их. Знаете, кто украл? Русские их украли. Что-то плохое произошло», — добавил он.
В октябре 2023 года Трамп обвинил Россию в краже секретных чертежей американской гиперзвуковой ракеты, которую он ранее называл «супер-пупер» (super duper). По его словам, утечка произошла в годы администрации Барака Обамы. Тогда же он подчеркнул необходимость создания в США аналога израильского «Железного купола» для защиты от китайских, иранских и российских ракет.
О разработке «супер-пупер» ракеты Трамп впервые сообщил в 2020 году. Он утверждал, что ее скорость в 17 раз превышает показатели самых быстрых ракет в мире. Испытания прошли в марте того же года.
В МИД России слова президента США прокомментировали с недоумением. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что США продолжают «удивлять заявлениями» о ракетах, «о которых никто не может даже подумать».
В арсенале России находятся гиперзвуковые ракеты «Циркон», «Кинжал» и комплекс «Авангард». Последний способен маневрировать на траектории, что, по словам президента России Владимира Путина, делает его «практически неуязвимым» для систем противоракетной обороны.