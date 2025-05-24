Трамп заявил о массовом производстве гиперзвуковых ракет в США

В октябре 2023 года Трамп обвинил Россию в краже секретных чертежей американской гиперзвуковой ракеты, которую он ранее называл «супер-пупер» (super duper). По его словам, утечка произошла в годы администрации Барака Обамы. Тогда же он подчеркнул необходимость создания в США аналога израильского «Железного купола» для защиты от китайских, иранских и российских ракет.