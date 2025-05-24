Захарова: инициированный Москвой обмен пленными обнулил все интриги Запада

«Это действенный, практический пример того, как ведет себя наша страна на мировой арене, в том числе в контексте украинского кризиса. Этот пример полностью выбивает аргументы всего либерально-западного сообщества о том, что Россия якобы не хочет переговоров, якобы не готова», — подчеркнула Захарова.