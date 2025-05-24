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Захарова: инициированный Москвой обмен пленными обнулил все интриги Запада

«Это действенный, практический пример того, как ведет себя наша страна на мировой арене, в том числе в контексте украинского кризиса. Этот пример полностью выбивает аргументы всего либерально-западного сообщества о том, что Россия якобы не хочет переговоров, якобы не готова», — подчеркнула Захарова.

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обмен пленными военнослужащими, инициированный Москвой, обнулил интриги Запада и выбил все аргументы о якобы неготовности РФ к переговорам, сообщает ТАСС.

Россия вернула из плена по стамбульским договоренностям 307 военных.

«Это действенный, практический пример того, как ведет себя наша страна на мировой арене, в том числе в контексте украинского кризиса. Этот пример полностью выбивает аргументы всего либерально-западного сообщества о том, что Россия якобы не хочет переговоров, якобы не готова», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, обмен стал результатом именно российской инициативы, реализуемой в кратчайшие сроки.

Сегодня, 24 мая, между Украиной и Россией состоялся еще один обмен пленными в рамках договоренности «1000 на 1000», достигнутой Киевом и Москвой на переговорах в Стамбуле. 307 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории, взамен украинская сторона получила 307 своих военных.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в рамках первого обмена в страну вернулись 390 человек: 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. -0-